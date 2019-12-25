В Ленобласти от COVID-19 вылечились две трети заболевших

С начала эпидемии коронавируса в регионе выздоровели 2154 человека.

С начала пандемии COVID-19 в Ленобласти выписали две трети от количества заболевших: 2154 человека. Всего на территории региона насчитывается 3188 заболевших.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки в Ленобласти вылечились 15 пациентов, а за день до этого (6 июня) выздоровели сразу 128 человек. Сегодня среди новых заражённых был всего 51 житель региона.

По информации Роспотребнадзора по Ленобласти, самое большое количество выздоровевших пациентов находится во Всеволожском районе: там выписали 54 человека. Далее в тройке лидеров идут Гатчинский и Ломоносовский район – там 20 и 18 выписанных пациентов.

Ранее мы сообщили, что губернатор Ленобласти откроет экомаршрут.

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