В Ленобласти осудят мужчину, убившего пассажира рейсового автобуса

Получивший ранения мужчина скончался на месте.

Сейчас уже собрана вся необходимая доказательная база, чтобы обвиняемый предстал перед судом, сообщают в Следственном Комитете по Ленинградской области. В данный момент мужчина находится под стражей.

Следователи считают, что в момент совершения преступления нападавший был нетрезв. Смертельные ранения потерпевшему он нанёс после словесной перепалки. Он также угрожал 35-летней женщине, которая ехала вместе с убитым, но другие пассажиры смогли обезвредить преступника и удерживать его до прибытия представителей правоохранительных органов.

Получивший ранения мужчина скончался на месте.