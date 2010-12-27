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В Ленобласти осудят мужчину, убившего пассажира рейсового автобуса
Сегодня, 15:31
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KaterinaKono13

В Ленобласти осудят мужчину, убившего пассажира рейсового автобуса

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Получивший ранения мужчина скончался на месте.

Сейчас уже собрана вся необходимая доказательная база, чтобы обвиняемый предстал перед судом, сообщают в Следственном Комитете по Ленинградской области. В данный момент мужчина находится под стражей.

Следователи считают, что в момент совершения преступления нападавший был нетрезв. Смертельные ранения потерпевшему он нанёс после словесной перепалки. Он также угрожал 35-летней женщине, которая ехала вместе с убитым, но другие пассажиры смогли обезвредить преступника и удерживать его до прибытия представителей правоохранительных органов. 

Получивший ранения мужчина скончался на месте.

Теги: новости ленобласти, ранение
Категории: Новости Ленинградской области,

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