В Ленобласти "Мегафон" оштрафовали за незаконные вышки

У сотового оператора отсутствовал договор аренды участков.

6 февраля суд Ленинградской области за самоуправство привлек к административной ответственности компанию ПАО "Мегафон".

По информации областного комитета государственного экологического надзора, организация размещала сотовые вышки без необходимого разрешения. Известно, что на территории северо-Западного лесничества было обнаружено девять вышек "Мегафона". Договор аренды лесных участков у сотового оператора отсутствовал.

По решению Арбитражного суда "Мегафону" назначили штрафы на общую сумму 1,1 млн рублей.

Ранее Piter.tv сообщал, что петербургский суд освободил сооснователя финансовой пирамиды "Рубин".