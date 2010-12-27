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В Ленобласти "Мегафон" оштрафовали за незаконные вышки
Сегодня, 15:28
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nadiputintseva
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В Ленобласти "Мегафон" оштрафовали за незаконные вышки

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У сотового оператора отсутствовал договор аренды участков.

6 февраля суд Ленинградской области за самоуправство привлек к административной ответственности компанию ПАО "Мегафон".

По информации областного комитета государственного экологического надзора, организация размещала сотовые вышки без необходимого разрешения. Известно, что на территории северо-Западного лесничества было обнаружено девять вышек "Мегафона". Договор аренды лесных участков у сотового оператора отсутствовал.

По решению Арбитражного суда "Мегафону" назначили штрафы на общую сумму 1,1 млн рублей.

Ранее Piter.tv сообщал, что петербургский суд освободил сооснователя финансовой пирамиды "Рубин".

 

Теги: мегафон , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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