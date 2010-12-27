Петербургский суд освободил сооснователя финансовой пирамиды "Рубин"

Осужденному предстоит удовлетворить гражданские иски обманутых им людей.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении сооснователя финансовой пирамиды "Рубин" Александра Федина. В день оглашения приговора, 6 февраля, осужденный самостоятельно покинул здание суда с долгом в полмиллиарда.

По информации объединенной пресс-службы судов города, деятельность "Рубина" началась в 2005 году и закончилась судебными разбирательствами через два года. За время своей деятельности группа злоумышленников замаскировала финансовую пирамиду под "Бизнес-клуб "Рубин", зарегистрировав юрлицо. С 2005 по 2008 года компания своей рекламой соблазнила жителей Западной Европы, Израиля, США и России. Люди верили, что на данном инвистиционном проекте можно будет зарабатывать до 50% годовых.

Более 100 тысяч обманутых людей внесли на счета компании десятки миллиардов рублей. Однако в 2009 году Федин был арестован, а судебный процесс растянулся с 2015 по 2018 год.

Суд признал мошенника виновным и назначил ему наказание в виде двух лет и десяти месяцев лишения свободы. Также суд удовлетворил все гражданские иски. Федина освободили в зале суда, так как он находился под стражей все время судебного разбирательства.