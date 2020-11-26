Главврач ЛОКБ опровергла слухи о закрытии отделения радиологии

Отделение радиологии Ленинградской областной клинической больницы не собираются закрывать. Слова главного врача больница Татьяны Тюриной передала пресс-служба правительства региона.
В Интернете появилась петиция, в которой авторы призывают не закрывать отделение. Ее подписали почти 28 тысяч человек, сбор голосов продолжается, однако информация не соответствует действительности.
Речи о закрытии отделения идти не может и никогда не шло. Помощь онкологическим больным оказывается в прежнем объеме.
Татьяна Тюрина, главврач ЛОКБ
В отделение закупят дополнительное оборудование и переоснастят тремя линейными ускорителями. Также запланирован капитальный ремонт и дальнейшее развитие развитие радиологической службы на базе ЛОКБ.
Фото: "Яндекс.Карты"
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