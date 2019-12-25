В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение на 27 июня

Местным жителям рекомендовано не разводить огонь и костры, не идти в лес и не выходить на воду.

Представители МЧС Ленинградской области предупредили жителей региона о предстоящем шторме. Как сообщили 27 июня представители ведомства со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 47 регионе местами ожидаются грозы. Кроме того, возможно кратковременное усиление ветра до 15-17 метров в секунду.

В связи с такой погодной обстановкой жителям рекомендовано не использовать открытый огонь и не разводить костры. В рекомендации также входят запрет посещения лесов и выхода на водные объекты. В случае возникновения любой ЧС необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 01 или 101. Для владельцев мобильных телефонов – номер 112 или 101.

Фото: Piter.tv