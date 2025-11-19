В Ленобласти обсуждают выдачу талонов на топливо

Власти региона рассматривают разные варианты регулирования ситуации с топливом, но окончательных решений пока нет.

Председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Никита Донцов прокомментировал ситуацию с обеспечением топливом. Регион служит ключевым транзитным коридором, через который следует значительный поток транспорта из соседних субъектов. Подобная нагрузка приводит к ускоренному опустошению резервуаров на автозаправочных станциях.

В правительстве обсуждаются разные сценарии нормализации обстановки. Среди прорабатываемых идей — внедрение системы идентификации автомобилей через сканирование QR-кодов, а также выдача номерных талонов для регулирования очередности.

По словам Донцова в беседе с 78.ru, экономический блок и профильные ведомости анализируют вероятные пути развития событий. При этом чиновник подчеркнул, что на текущий момент ни одно из этих предложений не утверждено и не имеет силы нормативного акта.

По поручению губернатора Александра Дрозденко вице-губернатор Денис Седов совместно с сотрудниками комитетов занимается детальной проработкой возможных организационных схем. Итоговое решение будет принято только после всестороннего анализа всех факторов.

Ранее мы сообщали, что ФАС возбудила дело против продавцов бензина в трех регионах из-за повышения розничных цен на топливо.

Фото: Piter.tv