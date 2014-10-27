В Ленобласти обнаружили пенсионера, который провалился в яму

Мужчину, пропавшего во Всеволожском районе нашли живым.

Как сообщает “Политэксперт” , волонтеры нашли в Ленобласти пенсионера, упавшего в яму. Стало известно, что в правоохранительные органы пришла женщина, которая сообщила о пропаже своего мужа. По ее словам, супруг ушел из дома 18 сентября и не вернулся. Инцидент произошел во Всеволожском районе Санкт-Петербурга.

Его дочь заявила, что отец не страдает потерей памяти. Полиция проверила дом, в котором проживал мужчина. Он был закрыт и следов грабежа не было найдено. Сотрудники установили, что пропал только велосипед, на котором предположительно отправится прогуляться пропавший.

19 сентября мужчину обнаружили волонтеры, которые занимались его поисками. Его нашли в глубокой впадине, из которой пенсионер не мог выбраться самостоятельно. В настоящее время пострадавший госпитализирован в больницу.