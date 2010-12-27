Через 5-10 лет стоимость бензина в России может сравняться с европейской

На совещании правительства с нефтяниками обсуждался вопрос подорожания топлива на 4-5 рублей. Многие СМИ сообщали 24 октября о том, что представитель одной из нефтяных компаний пожаловался вице-премьеру Дмитрию Козаку на убытки от заморозки розничных цен на бензин и дизель. Нефтяники считают, что данную проблему может решить именно повышение цен на бензин в 2019 году. Некоторые участники считают, что кабинет министра не решится на такой шаг. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".
По данным Росстата на 7 октября, средняя стоимость бензина составляла 43,28 рубля, дизтоплива 44,68 рубля.
Собеседник издания "ПолитЭксперт", доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов уверен, что одновременно удовлетворить интересы и нефтяников, и автовладельцев невозможно в принципе.
Проблема в том, что у нас наблюдается дисбаланс между мировыми ценами на нефть и курсом рубля. Раньше при таких ценах на нефть рубль стоил гораздо дороже к иностранной валюте, чем сейчас. Соответственно, сейчас, когда на мировом рынке цены достаточно высокие, а в России из-за слабого рубля они низкие (в долларовом выражении), нефтяным компаниям банально невыгодно продавать топливо в РФ.
Сергей Хестанов, эксперт
Но выбор у правительства, как утверждает доцент РАнХиГС, совсем невелик.
Можно с помощью заградительных пошлин воспрепятствовать экспорту моторного топлива, что сделать легко. Но это приведет к тому, что нефтяные компании перестанут модернизировать свои НПЗ, сократится их прибыль, а значит, и поступления в бюджет страны. Можно не препятствовать нефтяным компаниям, но тогда придется повышать цены.
Сергей Хестанов, эксперт
По мнению эксперта, из-за действий правительства цены будут расти и в итоге россиянам придется смириться к европейскому уровню на бензин (через 5-10 лет).
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