В Ленобласти обещают заморозки и туман

МЧС предупреждает, что в среду, 27 сентября, в Ленинградской области ожидаются заморозки. Кроме того, утром видимость будет понижена из-за тумана.

Пока в Петербурге относительно тёплая погода, Ленобласти везет куда меньше. Уже второй день подряд МЧС предупреждает о заморозках ночью. В поздние часы и рано утром в регионе ожидают заморозки в воздухе и на почве. Температура опустится до -2.

Кроме того, ситуация ухудшится и на дорогах. Ночью и утром спасатели со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" обещают туман.

Из-за погоды на дорогах Ленобласти возможно увеличение числа аварий. Водителей просят соблюдать увеличенную дистанцию на проезжей части. А также заранее тормозить перед пешеходными переходами.