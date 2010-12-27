В Ленобласти неизвестный разрубил разметку на дороге в Кузьмолово

По предварительным данным объект был уничтожен топором и кувалдой. Решается вопрос о возбуждении административного дела по факту порчи госимущества.

В Ленобласти неизвестные личности разрубили шумовую разметку перед пешеходным переходом на региональной дороге Юкки – Кузьмолово. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу областного дорожного комитета.

О происшествии стало известно 20 ноября. Осколки были разбросаны по всей проезжей части, что создало некоторые неудобства водителям. Как стало известно, злоумышленник оставил "орудия" преступления на месте. Так, правоохранительным органам на обочине удалось найти топор. Сейчас оба инструменты отправлены на экспертизу, снимаются отпечатки пальцев.

Шумовые полосы были нанесены на территории по заказу ГКУ "Ленавтодор". Они заставляли водителей притормаживать рядом с пешеходным переходом.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти появились баннеры с обращениями к должникам по оплате счетов за свет.

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