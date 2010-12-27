В Ленобласти появились баннеры с обращениями к должникам по оплате счетов за свет

Такой акцент на эту тему был сделан с целью привлечения внимания жителей.

АО "Петербургская сбытовая компания" установила баннеры в Ленобласти, адресованные к должникам об оплате счетов за свет. Информационные таблички появились в разных областных населенных пунктах.

Представители организации выбирали районы, отталкиваясь от уровня задолженностей граждан. Изображения как бы напоминают, что оплачивать счета нужно вовремя. А для пущего эффекта на баннерах отобразили ситуации из жизни, в которых выключение электричества может доставить человеку определенные неудобства.

На данный момент жители Ленобласти должны АО "Петербургской сбытовой компании" почти 400 млн рублей. Отдел по связям с общественностью уточняет, что погасить задолженность можно с помощью мобильного приложения "ПСК/ПЭС", сервиса "Личный кабинет", в центрах приема платежей или в офисах АО "ПСК".

Ранее Piter.TV сообщил, что в 2020 году на строительство и ремонт областных дорог потратят почти 11 млрд рублей.

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