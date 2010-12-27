В Ленобласти насильник-рецидивист надругался над 20-летней девушкой

Мужчину много раз судили за различные преступления.

В Ленинградской области неоднократно судимый мужчина изнасиловал молодую девушку. Это произошло накануне ночью в городе Любани Тосненского района.

Примерно в час ночи злоумышленник подошел в 20-летней девушке у кафе "Любань" на Ленинградском шоссе. Он применил физическую силу и совершил изнасилование.

Девушка обратилась в полицию, и вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчин. Его неоднократно привлекали к ответственности за кражи, грабежи и изнасилование, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: thenewshq.com