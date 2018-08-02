В Ленобласти нашли тело пожилого рыбака

Он ушел на рыбалку утром 18 апреля.

Спасатели 19 апреля обнаружили в Новой Ладоге тело пожилого мужчины. Об этом сообщила "Аварийно-спасательная служба ЛО" в своей группе в соцсети "ВКонтакте".

Утром 18 апреля мужчина ушёл на рыбалку в районе деревни Часовенское, домой в этот день он не вернулся. Спасатели во время поисковых работ обнаружили тело пропавшего и передали его сотрудникам полиции.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

За прошлую неделю в Ленобласти на воде погибли шесть человек.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО