В Ленобласти нашли тело пожилого рыбака

Спасатели 19 апреля обнаружили в Новой Ладоге тело пожилого мужчины. Об этом сообщила "Аварийно-спасательная служба ЛО" в своей группе в соцсети "ВКонтакте".
Утром 18 апреля мужчина ушёл на рыбалку в районе деревни Часовенское, домой в этот день он не вернулся. Спасатели во время поисковых работ обнаружили тело пропавшего и передали его сотрудникам полиции.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
За прошлую неделю в Ленобласти на воде погибли шесть человек.
Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО
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