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В Ленобласти наладят движение автобусов через Кудровский проезд
Сегодня, 17:35
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В Ленобласти наладят движение автобусов через Кудровский проезд

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Маршрут будет пролегать между Кудрово и станцией метро “Проспект Большевиков”.

С понедельника, 18 мая, в Ленобласти запустят автобусный маршрут через Кудровский проезд. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. 

Транспорт доставит пассажиров от Кудрово до станции метро "Проспект Большевиков". По новому маршруту будут двигаться автобусы №596Б ЛиАЗ 529267, которые работают на природном газе. Максимально они могут вместить 108 человек.

Ранее мы рассказали о том, что льготный проезд на петербургском траспорте не вернут до конца мая.

Фото: Piter.TV

 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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