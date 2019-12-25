В Ленобласти наладят движение автобусов через Кудровский проезд

С понедельника, 18 мая, в Ленобласти запустят автобусный маршрут через Кудровский проезд. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Транспорт доставит пассажиров от Кудрово до станции метро "Проспект Большевиков". По новому маршруту будут двигаться автобусы №596Б ЛиАЗ 529267, которые работают на природном газе. Максимально они могут вместить 108 человек.
Ранее мы рассказали о том, что льготный проезд на петербургском траспорте не вернут до конца мая.
Фото: Piter.TV
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