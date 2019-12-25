Отмена льгот на проезд была вынужденной, поскольку основные пользователи таких билетов — пожилые люди, которые находятся в группе риска.

В четверг, 14 мая, стало известно о том, что льготный проезд в петербургском транспорте не вернут до конца мая. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Петербурга.

В ведомстве заявили, что льготный проезд вернут после снятия ограничительных мер в городе во время пандемии коронавирусной инфекции. В комитете отметили, что в большинстве льготами на транспорт пользуются пожилые люди, которые находятся в группе риска.

Петербургским работодателям рекомендуют перевести работников на "удалёнку".

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Фото:Piter.TV