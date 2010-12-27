В Ленобласти найден труп таксиста около мусорных баков

Мужчина работал водителем такси, ему было 46 лет.

Сегодня, 13 марта, в Ломоносовском районе Ленобласти было обнаружено тело мертвого таксиста. Об этом сообщают в сетевом издании "Невские Новости".

Труп мужчины был найден близ городской свалки в районе Анино. Его личность установили следователи, после чего выяснилось, что мужчина работал водителем такси, ему было 46 лет.

Умершего мужчину на вид около 40 лет заметили в Аннино, на улице 10- ой Пятилетки, у дома №3. Медики констатировали смерть 13 марта 2019 года, в 2.50.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"