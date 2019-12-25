В Ленобласти началась уборка зерновых культур

Уже убрано 15 га угодий, собрано 85 тонн ячменя.

В Ленинградской области началась уборка зерновых культур. Уже убрано 15 га угодий, собрано 85 тонн ячменя. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Первым на поля вышло хозяйство "Гатчинское". Зерно восковой спелости используется для приготовления зерновых кормов методом плющения и консервации в пластиковых рукавах. В 2022 году хозяйства региона на 5,8% увеличили посевные площади под зерновые культуры. Планируется собрать 162 тысячи тонн зерна, что на 15,7% больше чем в прошлом году.

Пшеница, рожь, ячмень, выращиваемые в 47 регионе, являются фуражными культурами, которые используются при составлении сбалансированных высокопротеиновых кормов для животноводства.

Фото: правительство Ленобласти