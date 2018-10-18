В Ленобласти на реке Свирь у посёлка Вознесенье сел на мель сухогруз

На судне были 12 человек, никто не пострадал.

Прокуратура на транспорте выясняет обстоятельства происшествия с сухогрузом в Подпорожском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Накануне в 12:50 на 959-м километре реки Свирь у посёлка Вознесенье сухогруз "Волго-Балт-188" сел на мель. На судне были 12 человек, никто не пострадал. Розлива нефтепродуктов не произошло.

Данная ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"