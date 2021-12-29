В Ленобласти мужчину, возвращавшегося с пилорамы, избили до смерти

У погибшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребер, многочисленные ушибы туловища и конечностей и другие травмы.

В субботу вечером, 15 января, 51-летнего жителя деревни Гарболово Всеволожского района избили, когда он возвращался с пилорамы. Мужчина скончался от полученных травм в тот же вечер. Об этом стало известно Piter.tv.

Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, параорбитальную гематому справа, закрытую травму головы, закрытый переломом 4, 5 ребер слева, ушиб височной области слева, левосторонний пневматорокс, многочисленные ушибы туловища и конечностей.

Сосед пострадавшего, ранее трижды судимый 40-летний мужчина, стал свидетелем драки и отметил, что она произошла в районе восьми часов вечера.

Фото: Piter.tv