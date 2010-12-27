В Ленобласти мужчина до смерти забил своего собутыльника во время застолья

Инцидент будет рассмотрен судом Ленинградской области.

В Ленобласти состоится судебное слушание по уголовному делу касательно мужчины, забившего насмерть своего товарища во время пьяной ссоры. Инцидент произошел за ветеринарной клиникой в городе Кировске. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

В период с 30 октября по 2 ноября 2018 года компания мужчин и женщин бурно отмечала встречу в сарае за ветеринарной клиникой в Кировске. После возлияний между двумя мужчинами вспыхнула ссора, и 34-летний гражданин избил знакомого, нанеся ему не менее десяти ударов кулаками и ногами. Затем вместе с товарищем он оттащил неподвижного пострадавшего на улицу, где он и умер.

Известно, что у преступника ранее имелись проблемы с законом. Правоохранительные органы также отмечают, что свою вину мужчина признал.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"