В Ленобласти могут исчезнуть маршрутки

Губернатор Ленобласти решил бороться с коммерческими автобусами.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с депутатами ЗакСа заявил, что намерен ликвидировать коммерческие маршруты, в которых не действуют льготы, сообщает 47news.

Губернатор обратился к начальнику управления по транспорту Павлу Постовалову и заявил, что маршруток с буквой "К" не должно быть, так как один собственник получает привилегии, в другой возит льготников. Так, по мнению Дрозденко, быть не должно.

Другими доводами Дрозденко стало мнение народа "про власть". Глава Ленобласти напомнил о ситуациях, когда пенсионерам, школьникам и студентам приходилось стоять под дождем и дожидаться своего льготного автобуса.

Они не чувствуют себя белыми людьми, ведь не могут себе позволить сесть в автобус с буковкой "К", и вынуждены ждать под дождем. Что он про вас подумает, про меня? Да ладно про вас и меня. Что он про власть подумает? Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Губернатор пояснил, что исчезнут только те маршрутки, которые не согласятся работать на новых условиях. С ними будут расторгнуты контракты. Нынешние соглашения утратят силу до 1 июня 2018 года.