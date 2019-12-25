В Ленобласти мигрант нанес 27 ударов ножом 53-летней женщине

Мужчина, который к тому времени уже покинул Ленобласть, был задержан во Владимирской области.

21-летний гражданин сопредельной с РФ республики был приговорен к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за жестокое убийство женщины в деревне Витино Ленинградской области осенью прошлого года. Решение вынес Ломоносовский районный суд, пишет spb.aif.ru.

Тело 53-летней жертвы было найдено случайным прохожим, заглянувшим в окно частного дома. Мужчина, который к тому времени уже покинул Ленобласть, был задержан во Владимирской области.

В ходе судебного разбирательства стало известно, что убитая и преступник работали на одном предприятии. Коллеги погибшей отмечали ее доброжелательное отношение к мигрантам, многих из которых она приглашала домой и стирала для них вещи. Мужчины, значительно моложе женщины, воспринимали ее как "маму". Женщина же объясняла свою заботу сочувствием к людям, оказавшимся вдали от дома. В отличие от этого, убийца характеризовался как вспыльчивый и жестокий среди своих спутников по работе.

Вечером в ноябре 2023 года, по словам убийцы, женщина пыталась склонить его к сексуальным отношениям, что он воспринял как оскорбление из-за своих религиозных убеждений и плохого знания русского языка. Суд отметил, что он нанес ей не менее 27 ударов ножом в различные части тела. После убийства он покинул место работы, объясняя отсутствие необходимостью на свадьбу родственника, и попытался скрыться в другом регионе России, где был арестован в феврале 2024 года.

Фото: Piter.TV