В Ленобласти меняется график выплат детского пособия

Изменение связано с процессом синхронизации по срокам ряда детских выплат в регионе.

В Ленинградской области с ноября 2022 года выплата пособия на детей от 3 до 7 лет будет производиться с 24 числа. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Изменение связано с процессом синхронизации по срокам ряда детских выплат в регионе. В Ленобласти выплата по-прежнему носит упреждающий характер: например, пособие за декабрь поступает получателям в ноябре. Также в регионе идет подготовка к переходу на универсальное пособие в 2023 году.

Подробную консультацию о новом графике выплат можно получить по бесплатному номеру единого контакт-центра 8-800-600-00-00, в группах "Социальная защита Ленинградской области" ВКонтакте, Одноклассниках и в Telegram-канале.

Фото: администрация Ленобласти