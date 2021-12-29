В Ленобласти легковушка попала под грузовой поезд

В результате аварии никто не пострадал.

В среду, 2 февраля, Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура начала проверку после того, как легковушка попала под грузовой поезд в Волосовском районе Ленобласти. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Дорожный инцидент случился в 12:40 на железнодорожном переезде около деревни Рогатино. По предварительным данным, водитель Volkswagen выехал на нерегулируемый переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В результате аварии никто не пострадал.

Фото: Вконтакте / ПОСЁЛОК БЕГУНИЦЫ