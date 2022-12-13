  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти извращенец демонстрировал несовершеннолетней родственнице гениталии
Сегодня, 19:12
64
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти извращенец демонстрировал несовершеннолетней родственнице гениталии

0 0

Две знакомые девочки рассказали стражам порядка, что их подруга целовалась с 34-летним мужчиной.

В  Ломоносовском районе Ленобласти мужчина развращал 15-летнюю школьницу. Девочка оказалась родственницей подозреваемого. 

По информации Piter.tv, две знакомые девочки рассказали стражам порядка, что их подруга целовалась с 34-летним мужчиной. Также они сообщили правоохранителям, что извращенец показывал свои гениталии подростку. 

На данный момент информация проверяется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Ранее на Piter.tv: во Всеволожске в бане нашли пакет с останками.

Фото: Piter.tv

Теги: извращенец, ленобласть, педофил, показывал гениталии, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии