В Ленобласти извращенец демонстрировал несовершеннолетней родственнице гениталии

В Ломоносовском районе Ленобласти мужчина развращал 15-летнюю школьницу. Девочка оказалась родственницей подозреваемого.
По информации Piter.tv, две знакомые девочки рассказали стражам порядка, что их подруга целовалась с 34-летним мужчиной. Также они сообщили правоохранителям, что извращенец показывал свои гениталии подростку.
На данный момент информация проверяется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
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Фото: Piter.tv
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