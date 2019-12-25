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В Ленобласти из-за снегопада объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 9:38
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nastya960

В Ленобласти из-за снегопада объявили штормовое предупреждение

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Пешеходов и водителей просят быть внимательными на дорогах. 

В Ленобласти из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ со ссылкой на синоптиков.

По данным "Северо-Западного УГМС", до утра вторника, 16 февраля, на западе региона, в прибрежных районах Финского залива, были порывы западного и юго-западного ветра до15 м/с. 

Утром в Ленобласти ожидается сильный снегопад. Пешеходов и водителей просят быть внимательными на дорогах. Петербург 16 февраля также оказался во власти циклона.

Фото: Piter.tv

Теги: снегопад, штормовое предупреждение
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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