В Ленобласти из-за снегопада объявили штормовое предупреждение

Пешеходов и водителей просят быть внимательными на дорогах.

В Ленобласти из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ со ссылкой на синоптиков.



По данным "Северо-Западного УГМС", до утра вторника, 16 февраля, на западе региона, в прибрежных районах Финского залива, были порывы западного и юго-западного ветра до15 м/с.



Утром в Ленобласти ожидается сильный снегопад. Пешеходов и водителей просят быть внимательными на дорогах. Петербург 16 февраля также оказался во власти циклона.

Фото: Piter.tv