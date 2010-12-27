В Ленобласти из психической больницы сбежал туберкулезный больной

Из областной психиатрической больницы сбежал пациент с туберкулезом. Сообщается, что около ограды медицинского учреждения мужчину ожидала черный автомобиль.

Правоохранительные органы Ленобласти разыскивают сбежавшего пациента. Мужчина самовольно покинул лечебницу в половину двенадцатого дня 8 ноября. Инцидент произошел в селе Никольское. По словам персонала, 34-летний житель поселка Оредеж перепрыгнул через забор и сел в машину к сообщникам. Его местонахождение в настоящее время неизвестно.

Как стало известно, мужчину направили в больницу для душевнобольных после совершенного им разбойного нападения. Суд признал его невменяемость и необходимость принудительного лечения. В данном учреждении он находился с сентября 2017 года, после того, как его перевели из больницы Святого Николая Чудотворца, находящейся на Мойке.