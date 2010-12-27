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В Ленобласти из психической больницы сбежал туберкулезный больной
Сегодня, 13:51
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lesjasap
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В Ленобласти из психической больницы сбежал туберкулезный больной

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Из областной психиатрической больницы сбежал пациент с туберкулезом. Сообщается, что около ограды медицинского учреждения мужчину ожидала черный автомобиль. 
 
Правоохранительные органы Ленобласти разыскивают сбежавшего пациента. Мужчина самовольно покинул лечебницу в половину двенадцатого дня 8 ноября. Инцидент произошел в селе Никольское. По словам персонала, 34-летний житель поселка Оредеж перепрыгнул через забор и сел в машину к сообщникам. Его местонахождение в настоящее время неизвестно. 
 
Как стало известно, мужчину направили в больницу для душевнобольных после совершенного им разбойного нападения. Суд признал его невменяемость и необходимость принудительного лечения. В данном учреждении он находился с сентября 2017 года, после того, как его перевели из больницы Святого Николая Чудотворца, находящейся на Мойке. 
Теги: ленобласть , побег , психиатрическая больница , село никольское
Категории: Новости СПб

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