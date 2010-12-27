В Ленобласти и Петербурге выросла смертность в медучреждениях

Смертность оказалась выше среднего по России.

Эксперты Общероссийского народного фронта и Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье" составили рейтинг регионов по уровню внутрибольничной летальности в 2016–2017 гг. Об этом сообщает ОНФ.

Внутрибольничная летальность – это отношение общего числа умерших в больнице к общему числу больных, выбывших из медучреждения за тот же период. В прошлом году в 61 объекте этот показатель увеличился, в 45 стал выше среднего по России.

Рост внутрибольничной летальности, не всегда можно объяснить госпитализацией пациентов с тяжелым течением болезни и возрастных граждан. Нередко рост этого показателя связан с низкой доступностью медицинской помощи, непрофильными госпитализациями, началом оказания медицинской помощи. Эдуард Гаврилов, член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда "Здоровье"

Летальность в 2017 гг. по стране выросла до 1,8% с 1,77%. В Петербурге этот показатель не менялся с 2016 года и остался по-прежнему 2,49%, а в Ленинградской области он вырос с 2,66% до 2,76%.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти минимальная смертность младенцев по стране.

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