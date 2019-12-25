В Ленобласти готовится к запуску новый завод по переработке автопокрышек

Еще одно предприятие полного цикла переработки шин построено в Тосненском районе.

В Ленинградской области готовится к открытию новый завод по переработке автомобильных покрышек: предприятие компании Lexor заработает в поселке Федоровское Тосненского района. На предприятии с полной механической переработкой шин из резиновой крошки будут изготавливать покрытие для детских площадок и сельскохозяйственных комплексов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил интерес региона к долгосрочному сотрудничеству с компаниями, расширяющими переработку в области и обещал поддержку для успешного совместного развития в этой сфере.

Ранее Комитет по обращению с отходами Ленобласти анонсировал появление новых площадок для сбора автомобильных покрышек в Волховском, Тосненском, Выборгском, Лужском, Гатчинском, Киришском и Приозерском районах.

Фото: Lexor