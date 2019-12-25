Новые площадки для раздельного сбора покрышек появятся в семи районах Ленобласти

В Ленинградской области продолжается работа по ликидации колесных свалок и переработке колесной резины.

Комитет по обращению с отходами Ленобласти собрал предложения районных администраций по размещению новых площадок для сбора автомобильных покрышек: специальные пункты заработают в Волховском, Тосненском, Выборгском, Лужском, Гатчинском, Киришском и Приозерском районах. Все собранные покрышки будут направляться в переработку в рамках реализуемого в регионе поэтапного масштабного перехода на экологичные методы обращения с отходами.

Успешный опыт организованной утилизации и переработки в Сосновом Бору, Всеволожском и Кировском районах уже ближайшее время распространится по области. Помимо избавления населенных пунктов от колесных свалок, проект переработки покрышек позволяет изготовливать покрытия для детских и спортивных площадок, а также поставлять материалы для дорожного строительства. Примерно 20 тысяч автомобильных покрышек могут быть переработаны в покрытие для стандартных размеров футбольного поля, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Ранее в городах Ленобласти появились и новые площадки для раздельного сбора мусора.

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