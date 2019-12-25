Новые площадки для раздельного сбора мусора появятся в городах Ленобласти

Жители Гатчины, поселков Тайцы и Вырица смогут в ближайшее время приступить к сортировке мусора.

Модернизация мусорных полигонов, сортировочных линий на мусороперерабатывающих предприятиях и городской инфраструктуры для сбора твердых коммунальных отходов позволит до конца года ввести в различных населенных пунктах Ленбласти новые площадки для раздельного сбора мусора. О появлении таковых площадок со специальными контейнерами сообщили власти Гатчинского района, совместными усилиями с региональным оператором закупившие баки из переработанного пластика для сбора стекла и пластика.

Оборудованные площадки появятся в 50 местах в столице Ленобласти Гатчине, а позже добавятся в поселках Тайцы и Вырица. Уже организована необходимая логистика: в некоторых случаях отходы будут направляться прямо к переработчикам после сбора, в других - крупными партиями с полигонов.

Проект по раздельному сбору мусора доступен в 18 населенных пунктах и восьми районах Ленобласти для 300 000 жителей.

Об участии в эко-акции в Петербурге и о раздельном сборе мусора рассказала певица Женя Любич.

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