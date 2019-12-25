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В Ленобласти ещё у 53 человек выявлен коронавирус
Сегодня, 10:40
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ruzannar

В Ленобласти ещё у 53 человек выявлен коронавирус

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За сутки нет ни одного летального исхода.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Ленобласти зафиксировано 53 новых случая заражения коронавирусом. При этом выписаны по выздоровлению 5 пациентов, летальных исходов нет.

В Петербурге также 275 новых случаев. Но и выздоровевших в городе больше: 248 человек. В Ленобласти из-за более благоприятной эпидемиологической ситуации быстрее снимаются некоторые ограничения: так, в регионе работают музеи, бани и многие магазины.

Ранее мы сообщили, что специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет петербуржцев к коронавирусу.

Фото: Piter.tv

Теги: адександр дрозденко, коронавирус в ленобласти, поэтапное снятие ограничений
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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