В Ленобласти ещё у 53 человек выявлен коронавирус

За сутки нет ни одного летального исхода.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Ленобласти зафиксировано 53 новых случая заражения коронавирусом. При этом выписаны по выздоровлению 5 пациентов, летальных исходов нет.

В Петербурге также 275 новых случаев. Но и выздоровевших в городе больше: 248 человек. В Ленобласти из-за более благоприятной эпидемиологической ситуации быстрее снимаются некоторые ограничения: так, в регионе работают музеи, бани и многие магазины.

Ранее мы сообщили, что специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет петербуржцев к коронавирусу.

Фото: Piter.tv