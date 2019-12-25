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В Ленобласти ещё 5 человек заболели коронавирусом
Сегодня, 11:38
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ruzannar

В Ленобласти ещё 5 человек заболели коронавирусом

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Заболевшие COVID-19 выявлены в четырёх населённых пунктах.

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщил о 5 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом по состоянию на 10 апреля. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Заболевшие COVID-19 выявлены в следующих населённых пунктах:

-Янино-1 Всеволожский район
-Выборг
-Рощино Выборгский район
-Ульяновка Тосненский район

Всего в 47-ом регионе с начала эпидемии заболели 134 человека.

Ранее мы сообщили, что администрация Ленобласти опровергла информацию о смерти одного из зараженных.

Фото: Pixabay
 

Теги: covid-19, коронавирус, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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