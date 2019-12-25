В Ленобласти ещё 5 человек заболели коронавирусом

Заболевшие COVID-19 выявлены в четырёх населённых пунктах.

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщил о 5 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом по состоянию на 10 апреля. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Заболевшие COVID-19 выявлены в следующих населённых пунктах:

-Янино-1 Всеволожский район

-Выборг

-Рощино Выборгский район

-Ульяновка Тосненский район

Всего в 47-ом регионе с начала эпидемии заболели 134 человека.

Ранее мы сообщили, что администрация Ленобласти опровергла информацию о смерти одного из зараженных.

Фото: Pixabay

