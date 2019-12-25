В Ленобласти ещё 5 человек заболели коронавирусом

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщил о 5 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом по состоянию на 10 апреля. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Заболевшие COVID-19 выявлены в следующих населённых пунктах:
-Янино-1 Всеволожский район
-Выборг
-Рощино Выборгский район
-Ульяновка Тосненский район
Всего в 47-ом регионе с начала эпидемии заболели 134 человека.
Ранее мы сообщили, что администрация Ленобласти опровергла информацию о смерти одного из зараженных.
Фото: Pixabay
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