В Ленобласти спецслужбы отремонтировали дорогу через деревню Коваши

Дорожники удалили старое покрытие дороги и положили на его место два слоя нового асфальтобетона. Кроме того, спецслужбы привели в порядок трубы, расположенные под дорогой.

Завершен ремонт участка региональной трассы форт "Красная Горка" - Коваши – Сосновый Бор. Об этом сообщает пресс-служба компании "Ленавтодор", которая выступала подрядчиком в проведенных работах.

Дорожники удалили старое покрытие дороги и положили на его место два слоя нового асфальтобетона. Кроме того, спецслужбы привели в порядок трубы, расположенные под дорогой. Через несколько дней на отремонтированном участке трассы появится разметка.

Трассу, проходящую через деревню Коваши, отремонтировали в рамках национального проекта. Она является не единственной в перечне региональных дорог. Помимо этого участка дороги, спецслужбы завершили ремонт на участках дорог Сосновый Бор – Глобицы, Санкт-Петербург – Ручьи, а также подъезд к Красносельскому району.

Фото: hb.bizmrg.com