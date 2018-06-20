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В Ленобласти до конца мая будут отлавливать бродячих собак
Сегодня, 19:09
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KaterinaKono13

В Ленобласти до конца мая будут отлавливать бродячих собак

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Владельцам домашних животных в период с 25 апреля по 30 мая следует быть более внимательными по отношению к своим питомцам и не отпускать их на прогулки в одиночестве.

Сегодня, в четверг, 25 апреля, стартует сезон отлова бездомных животных, который продлится вплоть до 30 мая.Отлавливать бродячих собак собираются в Сосновом Бору Ленинградской области.

За время поиска бездомных собак планируют поймать около 56 дворняг. По информации общественников, наибольшая концентрация бездомных собак – это район Заречье. Собак будут искать на гаражной территории и в окрестностях пляжа. Отлов будут производить для стерилизации собак, чтобы сократить популяцию бездомных собак. 

В связи с этим владельцам домашних животных в период с 25 апреля по 30 мая следует быть более внимательными по отношению к своим питомцам и не отпускать их на прогулки в одиночестве. 

Источник: общественная организация "Котопес"

Теги: новости ленобласти, новости сосновый бор, отлов животных, отлов собак
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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