В Ленобласти депутата МО заподозрили в крупном мошенничестве

Женщина незаконно получила право на приватизацию служебной квартиры.

Следователи Ленобласти возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении депутата МО "Высоцкое городское поселение" Выборгского района. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Следствие полагает, что подозреваемая решила незаконно приобрести право собственности на ранее выданную ей служебную квартиру. Женщина обратилась к главе муниципального образования и попросила о приватизации квартиры, но утаила сведения о наличии права собственности на другое жилье. Этим депутат ввела коллегу в заблуждение, и тот дал согласие на запрос, хотя законных оснований на приватизацию квартиры у подозреваемой не было. Таким образом, злоумышленница заключила договор и незаконно зарегистрировала на себя право на квартиру стоимостью свыше 3 млн рублей.

В следкоме выясняют все обстоятельства мошенничества, расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV