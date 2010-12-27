В Ленобласти братья жестоко убили восьмерых пенсионеров

В Ленобласти осудили двух серийных убийц. Один из них отправлен на пожизненное заключение в тюрьме.

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух братьев-цыган. 54-летний Роман Шашков и 51-летний Михаил Вербицкий обвиняются в нескольких убийств и разбоев, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Установлено, что ночью 16 марта 2006 года преступники залезли в частный жилой дом в поселке Вырица Гатчинского района. В жилище находились две пожилые сестры 71 и 83 лет. Злоумышленники безжалостно избили женщин руками, ногами и монтировкой, а после проделанного похитили 140 тысяч рублей. Однако на этом мужчины не остановились и уходя подожгли дом. В результате обе женщины скончались.

Похожее нападение преступники совершили 18 февраля 2018 года с 84-летним мужчиной. После жестокого избиения братья также подожгли дом, а пострадавший погиб.

Стоит отметить, что Шашков и Вербицкий входили в ОПГ, которая "работала" в Ленобласти с 2006 года. По ряду преступлений злоумышленников соответствующе осудили. Шашкова отправили на пожизненное, а Вербицкого - на 19 лет в колонию строгого режима.

Сообщается, что преступники убили в общей сложности восьмерых пенсионеров. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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