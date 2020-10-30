Более 90% озимых культур в Ленобласти благополучно перенесли зиму

К урожаю 2021 года планируется посеять 44 тысячи гектаров зерновых культур.

Более 90% озимых культур Ленобласти благополучно пережили зиму. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Отмечается, что к урожаю 2021 года специалисты планируют посеять 44 тысячи гектаров зерновых культур, среди которых значатся пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, тритикале. 9,3 тысяч га из них посеяны осенью, еще 35 тысяч гектаров засеют весной. Пока под наблюдением аграриев находятся порядка 800 га озимых, что составляет 1,8% общего объема зерновых культур. Точное состояние растений оценят с началом периода активного роста, когда постоянная среднесуточная температура поднимется на отметку в 5 градусов выше нуля.

Администрация региона ежедневно выделяет субсидии на страхование посевов для земледельцев. В текущем году на эти цели заложено 24 млн рублей.

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