В Ленобласти безработный изнасиловал женщину

Мужчина задержан в собственной квартире.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 20 июня в полицию Сланцевского района обратилась женщина. Она заявила, что её изнасиловали в д. 1 дер. Овсище.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали по указанному адресу безработного мужчину 1987 года рождения. Установлено, что он силой заставил женщину вступить с ним в интимную связь в собственной квартире. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге задержан мужчина за секс со школьницей.

Фото: Piter.tv