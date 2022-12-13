В Ленобласти автоинспекторы привлекли к ответственности нетрезвого 60-летнего водителя

От освидетельствования мужчина отказался.

В Ленобласти автоинспекторы привлекли к административной ответственности нетрезвого 60-летнего водителя, которого задержали после погони. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Поздним вечером 9 мая у дома 1 по улице Говорова в посёлке Бородинском Выборгского района нарядом ГИБДД была предпринята попытка остановить автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150, водитель которого попытался скрыться.

Полицейскими было организовано преследование нарушителя. В ходе погони один из полицейских произвёл несколько выстрелов вверх и в сторону автомобиля. Однако водителю иномарки удалось скрыться. При проведении рейда около одного из частных домов в посёлке Бородинском полицейские обнаружили автомобиль нарушителя. Удалось задержать злоумышленника, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Им оказался 60-летний ранее судимый за кражу житель Ленобласти.

От прохождения освидетельствования он отказался. Мужчина был доставлен в отдел полиции. Он привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, части 2 статьи 12.25 КоАП РФ и части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Автомобиль злоумышленника помещён на штрафстоянку.

Ранее полицейские в ходе погони задержали 14-летнего школьника, угнавшего BMW у своей матери.

Видео: МВД