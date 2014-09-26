В Ленобласти СК возбудил уголовное дело о гибели 10-летнего мальчика на реке Сясь

По данным источника, мужчина смог выплыть, а ребенка разыскивают до сих пор.

Стало известно, что в ночь на 30 октября на реке Сязь перевернулась лодка. В ней находились 41-летний отец с 10-летним сыном. Об этом в воскрсенье, 31 октября, Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, мужчина смог выплыть, а ребенка разыскивают до сих пор. Отец пропавшего ребенка сам обратился в полицию, он рассказал, что они возвращались вместе с охоты.

На сегодняшний день поиски ведутся в районе деревни Прокшеницы. Известно, что семья из Петербурга, в ней есть ещё двое детей. Возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.

Ранее в Свердловской области девочка скатилась на ледянке под колеса автобуса. У ребенка диагностированы переломы ног.

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