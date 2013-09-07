В Свердловской области девочка скатилась на ледянке под колеса автобуса

У ребенка диагностированы переломы ног.

В Свердловской области пятилетняя девочка попала под колеса автобуса после того, как съехала на ледянке с горки. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на региональное УГИБДД.

Инцидент произошел в поселке Черемухово. По информации ведомства, ребенок выехал на проезжую часть неожиданно для водителя автобуса. В результате происшествия ребенок был доставлен в медицинское учреждение с переломами ног.

По словам самого водителя, он в момент движения почувствовал, что заднее колесо автобуса наехало на какой-то предмет. Когда мужчина вышел из транспортного средства, то увидел, что на дороге лежит девочка.

Мать несовершеннолетней заявила, что дочь гуляла со старшими братьями 2013 и 2015 года рождения. Она не смогла пояснить, почему ее дети проводили время в неположенном для игр и катания месте.

Данные о нарушении правил дорожного движения ребенком будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. В отношении родителей девочки примут меры. Кроме того, профилактические мероприятия будут проведены в детском саду, который посещает пострадавший ребенок.

Ранее на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге мотоциклист сбил насмерть пешехода.

Видео: пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области