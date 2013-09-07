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На проспекте Просвещения мотоциклист сбил насмерть пешехода

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Пешеход скончался на месте происшествия.

В воскресенье, 31 октября, в Выборгском районе Петербурга на пересечении проспектов Просвещения и Энгельса мотоциклист сбил мужчину на пешеходном переходе. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Дорожный инцидент произошел днем на пешеходном переходе. Автор публикации в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "Вконтакте" указал, что мужчина переходил дорогу на красный свет. Пешеход скончался на месте происшествия.

Пешеход дышал пару минут и умер. А у мотоциклиста, со слов медиков сломан позвоночник.

написали в публикации

Ранее в Петербурге задержали бездомного, сообщившего о "заминированном" "Окее".

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: просвещения дтп, энгельса дтп
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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