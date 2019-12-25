На Энгельса подросток на электросамокате сбил пешеходов

По словам очевидца, пара шла по тротуару, держась за руки.

В субботу, 2 октября, на проспекте Энгельса молодой человек на электросамокате сбил мужчину и женщину. Об этом сообщает Telegram-канал "Мегаполис".

По словам очевидца, пара шла по тротуару, держась за руки. В результате столкновения мужчина получил травмы, ему потребовалась госпитализация. Женщина не пострадала, как и самокатчик. Отмечается, что на вид ему около 15 лет.

Добавим, что инцидент произошел рядом с мобильным пунктом вакцинации, медики бросились на помощь пострадавшему.

Ранее "Мужское государство" атаковали сервис "Таксовичкоф" в Петербурге.

Фото: Piter.tv

