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На Энгельса подросток на электросамокате сбил пешеходов
Сегодня, 20:28
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На Энгельса подросток на электросамокате сбил пешеходов

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По словам очевидца, пара шла по тротуару, держась за руки.

В субботу, 2 октября, на проспекте Энгельса молодой человек на электросамокате сбил мужчину и женщину. Об этом сообщает Telegram-канал "Мегаполис". 

По словам очевидца, пара шла по тротуару, держась за руки. В результате столкновения мужчина получил травмы, ему потребовалась госпитализация. Женщина не пострадала, как и самокатчик. Отмечается, что на вид ему около 15 лет. 

Добавим, что инцидент произошел рядом с мобильным пунктом вакцинации, медики бросились на помощь пострадавшему. 

Ранее "Мужское государство" атаковали сервис "Таксовичкоф" в Петербурге.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: дтп самокаты, энгельса дтп
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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