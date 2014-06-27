В Ленобласти Кировск остался без воды из-за прорыва трубы

Специалисты завершили ремонтные работы в 16:05.

В Ленинградской области в городе Кировск произошла коммунальная авария, которая оставила без воды полтысячи домов. В городе приостановили холодное водоснабжение, сообщают в пресс-службе Леноблводоканала.

В Кировске с 14:05 27 июля было отключено холодное водоснабжение. Причиной стал прорыв трубы, который произошел в Парке культуры и отдыха на Набережной улице. В зоне отключения находятся 189 многоквартирных домов, 376 частных, 11 учреждений, а также котельная.

Специалисты завершили ремонтные работы в 16:05. На тот период шло заполнение системы.

Фото: Piter.tv

