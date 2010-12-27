В Ленобласти 62 семьи получили медали за "Любовь и верность"

Почетные награды были вручены супружеским парам, прожившим в браке 25 лет и более, а также воспитавшим своих детей достойными людьми.

В День семьи, любви и верности медали за "Любовь и верность" получили 62 семьи из Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Почетные награды были вручены супружеским парам, прожившим в браке 25 лет и более, а также воспитавшим своих детей достойными людьми.

Народные гулянья, приуроченные к Дню Петра и Февроньи, будут проходить в Ленинградской области в течение недели. 13 июля в деревне Самушкино Волховского района пройдет IX ежегодный областной праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. По традиции, он начинается с молебна в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских в Храме Сретения Господня. В полдень на сцене выступят заслуженный артист РФ Владимир Дяденистов, фолк-группа "Трын-Трава", семейный дуэт "Невская волна", фолк-артель "ЕГРА РА" и Светлана Сиротина, звонарный клуб из Череповца, самодеятельные творческие коллективы Волховского района. Пресс-служба администрации губернатора и правительства ЛО

Гости праздника смогли принять участие в мастер-классах по плетению из бересты, вышивке, кузнечному творчеству, а также испытали себя на косом спуске через реку Воронежка (80 метров на веревке).

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО