В Ленобласти 47-летний мужчина пропал без вести после корпоратива

Как сообщает “ Политэксперт ”, в Ленобласти разыскивают 47-летнего мужчину, который ушел на корпоратив и не вернулся домой.

Заявление о пропаже человека подала 26-летняя девушка. Она рассказала, что последний раз разговаривала с отцом 26 декабря. Известно, что мужчина собирался отмечать корпоратив компании вблизи станции “Московские ворота”.

Сообщается, что у разыскиваемого темные длинные волосы. Он выглядит на 45 лет. Одет был в серый пуховик, джинсы, свитер и черные ботинки. В настоящее время поисками занимаются правоохранительные органы.