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В Ленобласти 47-летний мужчина пропал без вести после корпоратива
Сегодня, 15:00
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lesjasap
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В Ленобласти 47-летний мужчина пропал без вести после корпоратива

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Как сообщает “Политэксперт”, в Ленобласти разыскивают 47-летнего мужчину, который ушел на корпоратив и не вернулся домой.
 
Заявление о пропаже человека подала 26-летняя девушка. Она рассказала, что последний раз разговаривала с отцом 26 декабря. Известно, что мужчина собирался отмечать корпоратив компании вблизи станции “Московские ворота”.
 
Сообщается, что у разыскиваемого темные длинные волосы. Он выглядит на 45 лет. Одет был в серый пуховик, джинсы, свитер и черные ботинки. В настоящее время поисками занимаются правоохранительные органы.
Теги: корпоратив , ленобласть , московские ворота , пропажа человека
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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