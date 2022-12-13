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В Ленобласти 31-летний мужчина совратил 15-летнюю девочку
Сегодня, 17:24
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В Ленобласти 31-летний мужчина совратил 15-летнюю девочку

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Известно, что у подозреваемого есть три судимости. В прошлом году он был освобожден.

В Приозерском районе Ленобласти мужчина совратил ребенка. 31-летний жители региона вступал в интимную связь с 15-летней девочкой. 

По информации Piter.tv, злоумышленник переспал с подростком, когда школьница пришла к нему в гости. Инцидент произошел 1 января в Приозерске на улице Ленина. 

Обстоятельства случившегося устанавливаются. На извращенца завели уголовное дело. Известно, что у подозреваемого есть три судимости. В прошлом году он был освобожден.

Сейчас злоумышленника разыскивают. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: участником серьезной драки в ТРК "Меркурий" стал охранник магазина.

Фото: Pexels

 

Теги: извращенец, педофил, полиция, совратил ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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