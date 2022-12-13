В Ленобласти 31-летний мужчина совратил 15-летнюю девочку

Известно, что у подозреваемого есть три судимости. В прошлом году он был освобожден.

В Приозерском районе Ленобласти мужчина совратил ребенка. 31-летний жители региона вступал в интимную связь с 15-летней девочкой.

По информации Piter.tv, злоумышленник переспал с подростком, когда школьница пришла к нему в гости. Инцидент произошел 1 января в Приозерске на улице Ленина.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. На извращенца завели уголовное дело. Известно, что у подозреваемого есть три судимости. В прошлом году он был освобожден.

Сейчас злоумышленника разыскивают. Подробности уточняются.

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