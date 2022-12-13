Участником серьезной драки в ТРК "Меркурий" стал охранник магазина

Охранник ТРК "Меркурий" стал участником рукопашной на улице Савушкина. Мужчина подрался с посетителями магазина. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".
По словам свидетелей случившегося, сотрудник охраны серьезно отлупил двух людей. Кто первый начал драку, пока неизвестно. Возможно, посетители украли какую-то вещь из бутика и не хотели признаваться в содеянном.
Весь пол в крови, бешеный охранник бьет покупателей, индивидуальный подход к клиентам, так скажем.
Очевидец
Подробности уточняются. На место случившегося горожане вызвали полицию.
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Видео: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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